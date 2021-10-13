جعجع مخاطبا اللبنانيين: استعدوا للمواجهة والنزول إلى الشارع

دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، اللبنانيين إلى الاستعداد لإقفال عام شامل سلمي في حال لجأ "حزب الله" والفريق الآخر إلى فرض إرادته فيما يتعلق بالتحقيق بتفجير مرفأ بيروت.

وأوضح جعجع في مؤتمره الصحفي اثر اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية": "في ما يتعلق بالتهديد باللجوء إلى أساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعدا لإقفال عام شامل سلمي، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة"، مؤكدا: "لن نقبل أن يفرض علينا أحد واقعا بالقوة".

وأضاف جعجع قائلا إن "الخضوع المتتالي لمعادلات الترهيب المتواصلة منذ سنوات أوصل اللبنانيين إلى ما هو عليه اليوم. لذلك، فإن أي ابتزاز إضافي تخضع له رئاستا الجمهورية والحكومة بخصوص تحقيقات جريمة المرفأ هو بمثابة مسمار إضافي، وربما أخير، في نعش ما تبقى من دولة لبنانية".

وتابع جعجع: "المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحملوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب حزب الله، أما إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب فعليهم الاستقالة فورا بدءا من رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يكون ساهرا على احترام الدستور، مرورا برئيس الحكومة ووصولا إلى الحكومة".

وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية: إن "الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن القضاء سيقول كلمته الفصل مهما كثرت العراقيل وتعالت الألسنة الناطقة بالباطل، وإذا كان للباطل جولة فللحق ألف جولة وجولة".