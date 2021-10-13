الصين تمنح العراق مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

أعلن السفير العراقي لدى الصين شورش خالد سعيد حصول بلاده على مليون جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا.

وقال السفير العراقي في بيان له إن الحكومة الصينية قررت منح بلاده مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حسبما نقل موقع السومرية نيوز المحلي

وأشار السفير العراقي إلى أنه من المقرر أن تصل شحنة اللقاح إلى مطار بغداد الدولي غدا الخميس.

ولفت سعيد إلى أن بلاده بعد هذه الشحنة تكون قد حصلت على مليون وسبعمائة وخمسين جرعة لقاح من الصين.