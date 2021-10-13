رئيس الأركان الياباني يوجه رسالة إلى الجيش القطري بشأن أفغانستان

وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الياباني، الفريق أول ركن كوجي يامازاكي، رسالة إلى الجيش القطري بشأن دوره في إجلاء الرعايا اليابانيين من أفغانستان إثر سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن رئيس الأركان الياباني أجرى مباحثات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" مع رئيس الأركان القطري الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم عبر خلالها عن شكره لدولة قطر ممثلة في قواتها المسلحة لما قامت به في عملية إجلاء اليابانيين من أفغانستان.

رئيس أركان القوات المسلحة يتلقى اتصالا مرئيا من رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، وخلال الاتصال، تقدم رئيس هيئة الأركان المشتركة الياباني بالشكر لدولة قطر ممثلة بالقوات المسلحة على جهودها في عملية إجلاء اليابانيين من أفغانستان. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 13, 2021

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن المباحثات بين الطرفين تناولت الدور الذي قام به ضباط وأفراد الجيش القطري لتسهيل عملية إجلاء اليابانيين من أفغانستان.

ولفتت الصحيفة إلى أن الغانم، أكد أن ما قامت به قطر هو واجب إنساني تم بتوجيهات من القيادة العليا في قطر.

وشهدت أفغانستان واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في التاريخ خلال أغسطس/ آب الماضي، قامت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية بإجلاء نحو 120 ألف شخص من البلاد، وساهمت قطر بدور فعال في دعم جهود إجلاء رعايا العديد من الدول خلال تلك الأزمة.

معلومات عن طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3"

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار قطر اليوم عبر سبوتنيك