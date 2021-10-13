نائب كويتي سابق يهاجم قرارا يسمح بانضمام الإناث للجيش

هاجم وليد الطبطبائي، النائب الكويتي السابق، قرارا لحكومة بلاده يسمح للكويتيات بالانضمام إلى صفوف الجيش.

جاء هذا في تغريدة للنائب الكويتي السابق نشرها، اليوم الأربعاء، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الطبطائي: "عندما تم تأنيث تدريس المرحلة الابتدائية كانت هناك حاجة وأيضا دراسة بتفوق الإناث بالتدريس لهذه المرحلة".

#لا_لتأنيث_الجيش

عندما تم تأنيث تدريس المرحلة الابتدائية كانت هناك حاجة وأيضا دراسة بتفوق الإناث بالتدريس لهذه المرحلة..

والسؤال اليوم هل هناك حاجة للإناث في تشكيلات الجيش وهل هناك نقص حتى يتم إقحام بناتنا الغاليات بميدان لايتناسب معهن أم المفروض تزويد الجيش بالجديد من السلاح؟! pic.twitter.com/AmDX9jJtUM — وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) October 13, 2021

​وأضاف: "السؤال اليوم هل هناك حاجة للإناث في تشكيلات الجيش وهل هناك نقص حتى يتم إقحام بناتنا الغاليات بميدان لا يتناسب معهن أم المفروض تزويد الجيش بالجديد من السلاح؟!"

ويوم أمس الثلاثاء أصدر وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي، قرارا تاريخيا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضابطات ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، إن القرار يسمح بفتح باب التسجيل للكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط صف وضباط اختصاص وأفراد.