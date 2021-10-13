وكالة: المخابرات السودانية تنفي تقارير عن أنها منعت مسؤولين من السفر

نقلت وكالة السودان للأنباء اليوم الأربعاء عن جهاز المخابرات العامة نفيه لتقارير إعلامية عن منعه مسؤولين من السفر.

وقال الجهاز في بيان نشرته الوكالة إنه "يعمل فوق مهامه وواجباته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ويشدد على أن ذلك ليس من صلاحياته".

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي وبعد اجتماع متواصل للحكومة السودانية استمر 3 أيام، أعلن حمدوك مبادرة مجلس الوزراء بهدف حل الأزمات الاقتصادية والسياسية في السودان.