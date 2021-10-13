بلينكن: سنمضي قدما في فتح القنصلية الأمريكية في القدس

أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أن واشنطن تمضي قدما في فتح قنصلية بالقدس لتوطيد علاقة الولايات المتحدة مع الفلسطينيين.

وقال بلينكن، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، "سنمضي قدما في مسألة فتح قنصلية في القدس من أجل توطيد علاقتنا بالفلسطينيين".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده: "مصممة على أمن إسرائيل وستعزز كل أوجه الشراكة الأمريكية الإسرائيلية ولتعزيز ذلك ستوطد علاقاتها مع إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف أن إدارة الرئيس بايدن، أجلت إعادة افتتاح قنصلية بلادها في القدس الشرقية، وذلك حتى تمرير وإقرار ميزانية الحكومة الإسرائيلية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري.

ويُشار إلى أن القنصلية الأمريكية في القدس، كانت الممثلة الدبلوماسية لمدة 20 عاما عن الإدارة الأميركية للسلطة الفلسطينية حتى قرار إغلاقها عام 2019 على يد الإدارة الأميركية السابقة برئاسة، دونالد ترامب.

وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.