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    رئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش

    البرلمان المغربي يمنح الثقة لحكومة عزيز أخنوش

    © AFP 2021 / FADEL SENNA
    العالم العربي
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    صادق البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول، على منح الثقة لحكومة عزيز أخنوش.

    وتمكنت حكومة أخنوش من الحصول على تأييد 213 نائبا بالبرلمان المغربي ومعارضة 64 نائبا فقط، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية "ومع".

    ولفتت الوكالة إلى أن أخنوش عرض برنامج الحكومة على البرلمان في جلسة عامة، وفقا ما تقتضيه المادة 88 من الدستور المغربي.

    العاهل المغربي الملك محمد السادس
    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    ملك المغرب يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة

    وتنص المادة 88 من الدستور على أن الحكومة تصبح نافذة المفعول، بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة.

    وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

    وكان عاهل المغرب الملك محمد السادس، قد كلف عزيز أخنوش الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، بتشكيل الحكومة الجديدة، على إثر تصدر حزبه في الانتخابات التشريعية.

    يذكر أن حزب العدالة والتنمية الذي هيمن على الحياة السياسية المغربية طوال العقد الماضي تعرض لهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية في المغرب، ولم يحصل سوى على 13 مقعدا، من أصل 396 مقعدا بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى).

     فيما حقق التجمع الوطني للأحرار" فوزا مقنعا بحصوله على 102 مقعد في البرلمان.

    وعزيز أخنوش الذي سبق وتولى منصب وزير الفلاحة والصيد البحري عام 2017، هو ملياردير مغربي ورئيس مجموعة أكوا صاحبة العلامة التجارية أفريقيا غاز.

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