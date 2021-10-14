إعلام: فرق البحث لم تصل للطائرة اللبنانية المفقودة حتى الآن

تواصل فرق البحث عملها للبحث عن الطائرة اللبنانية المفقودة التي سقطت في البحر، أمس الأربعاء، ولم يظهر منها حتى الآن سوى سترة نجاة.

وذكرت مصادرة لقناة "أو تي في" اللبنانية إن البحث عن الطائرة المفقودة مستمر وأنه لا توجد آثار للطائرة باستثناء سترة نجاة غير مستعملة تم العثور عليها أمس الثلاثاء.

معلومات الـOTV: البحث عن الطائرة المفقودة انطلق منذ الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة لا آثار للطائرة وقد عثر فقط على سترة نجاة غير مستعملة امس - https://t.co/fC1ngv478j pic.twitter.com/ZtH7NerPIl — OTV Lebanon (@OTVLebanon) October 14, 2021

وأعلن الجيش اللبناني سقوط الطائرة قبالة شاطئ حالات - جبيل، مشيرا إلى أنها طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني.

وأوضح الجيش اللبناني أن عمليات البحث بدأت عقب الحادث وشاركت فيها وحدات من القوات البحرية والجوية.

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