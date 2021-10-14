محافظ المصرف الإماراتي: مؤتمر مستقبل النظام المالي يناقش جهود مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي، خالد بالعمى، إن مؤتمر "مستقبل النظام المالي"، المنعقد في دبي حاليا، سيركز على جهود مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح بالعمى في كلمته في افتتاح اليوم الثاني لانطلاق فعاليات من مؤتمر مستقبل النظام المالي في "إكسبو2020"، اليوم الخميس، أنه "سنركز في مناقشات اليوم على جهود دولة الإمارات في مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

​وأشار بالعمى إلى أن المصرف صدر بالتعاون مع الشركاء الآسيويين التقرير الأول لمشروع "الجسر" للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية و"الذي يعد إنجازاً في مشروع المدفوعات التجارية الدولية".

وأضاف:

"نعمل مع شركائنا على وضع الأسس التي تقودنا نحو مزيد من التقدم في بناء اقتصاد مستدام في ظل العمل على توفير البيئة الأمثل للمؤسسات المالية الإسلامية".

وتابع: "عمل مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية من أجل توفير خيارات مبتكرة للدفع وذات فاعلية عالية عابرة للحدود".

وأكد المحافظ على أن "التحول الرقمي سيحتل مكانة بارزة في مستقبل الخدمات المالية، ويجب على الجهات التنظيمية والرقابية أن تواكب هذا التطور بشكل مستمر".