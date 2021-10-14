الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن أحداث حي الطيونة في بيروت

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن عناصره ستطلق النار على أي مسلح في حي الطيونة ومحيطه بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك على خلفية إطلاق نار كثيف ووقوع ضحايا في احتجاج على قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع".

وحدات #الجيش المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار من اي مكان آخر وتطلب من المدنيين اخلاء الشوارع.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/ctJOIDChlq — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 14, 2021

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، دعا الجميع الى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، وقال، إنه "تابع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية وتوقيف المتسببين بالاعتداء الذي أدى إلى وقوع قتلى جرحى".

وأضاف أنه "تواصل أيضا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزيري الداخلية بسام مولوي، والدفاع موريس سليم"، داعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، بأن حالة من التوتر تسود حي الطيونة ببيروت إثر إطلاق نار ووقوع إصابات، وذلك بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وبث تلفزيون "الجديد" اللبناني صورا لأشخاص يركضون في الشارع ويحاولون الاختباء في منطقة الطيونة، مؤكدا أن "الجيش ألقي القبض على أحد القناصين الذي أطلقوا الرصاص على المتظاهرين والجيش".

وخرج المحامون وأصحاب القطاعات المهنية في "حركة أمل" وحزب الله، اليوم الخميس، للإعتصام أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

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