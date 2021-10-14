الأمين العام لجامعة الدول العربية يعلق على أحداث الطيونة

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الشعب اللبناني إلى ضبط النفس وحذر من انزلاق الأوضاع إلى منحنى خطير في أعقاب أحداث منطقة الطيونة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال أبو الغيط، وفقا لبيان صدر عن الجامعة العربية، اليوم الخميس: "ندعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضرورة ممارسة ضبط النفس وتجنب الفتنة ولغة التحريض وأفعال التصعيد، ووضع المصلحة العليا للبنان فوق أية اعتبارات حزبية أو طائفية ضيقة، ونحذر من الفتنة وانزلاق الأوضاع إلى منحى خطير".

وكان مناصرون لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، قد دعوا إلى تجمع أمام قصر العدل في بيروت، رفضا لما اعتبروه "تسييس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت"، الذي وقع، في آب/أغسطس 2020.

هذا وكان خمسة أشخاص قد قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء إطلاق نار كثيف في حي الطيونة ومحيطه بالعاصمة اللبنانية بيروت، بينما أكدت وسائل إعلام لبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات إلى 6 قتلى وأكثر من 60 مصاباً.

ووقعت الأحداث، خلال وقفة احتجاجية لأنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، أن "حالة من التوتر تسود منطقة مستديرة الطيونة – بدارو، مع استمرار إطلاق الأعيرة النارية بشكل متقطع؛ وسط انتشار لوحدات الجيش في المنطقة".