التحالف يعلن عن ضربات قوية خلفت خسائر كبيرة وعشرات القتلى من "أنصار الله"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الخميس، أنه ألحق بجماعة "أنصار الله" اليمنية خسائر كبيرة، خلال عمليات استهداف في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف إنه "نفذ 36 عملية استهداف لعتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في مديرية العَبدية (جنوب محافظة مأرب) خلال 24 ساعة، وأسفرت هذه العمليات عن تدمير 11 آلية عسكرية، وتجاوزت الخسائر البشرية 150 عنصراً إرهابيا".

ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي، تصاعدت حدة القتال بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" بمحافظة مأرب، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

ويمثل القتال في مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، أمس الأربعاء، الاستعداد لإحلال السلام في البلاد، محذراً التحالف العربي بقيادة السعودية من خطورة استمرار عملياته العسكرية وقيوده على المنافذ التي تديرها الجماعة.

وأضاف: "أدعو الخصوم (في إشارة إلى التحالف العربي) إلى المبادرة الصادقة والعملية لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال (يقصد عمليات التحالف وقيوده على المنافذ وتواجد قواته)، ومعالجة آثار وتداعيات هذه الحرب الظالمة، واحترام سيادة واستقلال بلدنا وامنه واستقراره".