الجيش المصري يستعرض القدرات القتالية المذهلة لقواته الجوية... فيديو

نفذت القوات الجوية المصرية، اليوم الخميس، عددا من العروض الجوية في سماء ‏البلاد، في إطار احتفالها بعيد إنشائها التاسع والثمانين.

ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على حسابه بموقع "فيسبوك"، العروض الجوية التي تظهر القدرات القتالية الفائقة للقوات الجوية المصرية.

وقال في بيان على صفحته إن العروض الجوية عكست مستوى الكفاءة والتدريب الذي يتمتع به "نسور الجو".

ونقلت الصفحة عن الفريق ‏محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية إن القوات الجوية ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث ‏المستمر وذلك وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء ‏مصر.

وهنأ حلمي رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، الموافق ذكرى ‏يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم ‏الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة.

وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة ‏الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات.