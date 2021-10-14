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    الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021

    قيس سعيد يعلن سحب جواز السفر الدبلوماسي من الذين طالبوا الغرب بالتدخل في تونس... فيديو

    © AFP 2021 / FETHI BELAID
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    أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الذين يستخدمون تلك الميزة ويسافرون إلى البلاد الغربية ويطالبونها بالتدخل في بلاده وضرب مصالحها والإضرار بها.

    وقال قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن من يفعل ذلك يعد من أعداء تونس لأنه يذهب إلى الخارج من أجل الإضرار بمصالح البلاد.

    وأضاف أن تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها الداخلية.

    وتابع "نعرف جميعا إمكانياتنا وحجمنا ولكن لا نقبل ولن نقبل أبدا بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية".

    محمد المنصف المرزوقي، مرشح للرئاسة التونسية، صورة من عام 2014
    © AFP 2021 / KAREN BLEIER
    مطالبات بسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي
    وأشار إلى أن قضية الشعب التونسي ليست قضية دولية حتى يتدخل فيها آخرون، مؤكدا أن من يتآمر عليها في الخارج يجب أن توجه إليه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

    كما طالب سعيد وزيرة العدل بأن تفتح تحقيقا قضائيا بشأن ذهاب البعض إلى الخارج لضرب المصالح التونسية.

    يذكر أن انتقادات كثيرة قد تعرض لها الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بسبب كلمة له باللغة الفرنسية في تجمع للجالية التونسية في باريس، حيث نقل البعض عنه دعوته لفرنسا بالوقوف إلى جانب التونسيين في محنتهم، مفسرين ذلك أنه دعوة للتدخل في الشأن التونسي.

    ووصلت الانتقادات إلى الحد الذي طالبت معه نقابة السلك الدبلوماسي التونسية رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة، بضرورة سحب جواز السفر الدبلوماسي من منصف المرزوقي بوصفه كان رئيسا سابقا لتونس.

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