الجيش اللبناني يعلن القبض على 9 أشخاص بينهم سوري على خلفية أحداث بيروت... فيديو

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 9 أشخاص، بينهم سوري، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة بيروت.

وجاء في بيان الجيش اللبناني المنشور على صفحته الرسمية في "تويتر": "بتاريخ 14/10/2021 وأثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة - بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح".

وتابع البيان "على الفور، عزّز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللّة، كما دهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري".

وأشار البيان إلى أن التحقيقات قد بوشرت مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص في لبنان.

ونوهت قيادة الجيش اللبناني أنها أجرت اتصالات مع "المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة".

وجددت قيادة الجيش اللبناني تأكيدها "عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات".

بتاريخ ١٤ /١٠ /٢٠٢١ وأثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل اشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/5EuOof36FE — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 14, 2021

وكان مناصرون لـ "حزب الله" وحركة "أمل"، قد دعوا إلى تجمع أمام قصر العدل في بيروت، رفضا لما اعتبروه "تسييس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت"، الذي وقع، في آب/أغسطس 2020.

وبدأ أنصار الحزبين في التجمع بمنطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

واستهدف إطلاق نار المتظاهرين أثناء توجههم إلى موقع الاحتجاج، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.