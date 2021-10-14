الحريري عن اشتباكات بيروت: تعيدنا إلى صور الحرب الأهلية البغيضة

علق رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، اليوم الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول، على اشتباكات بيروت، بقوله إنها تعيد الجميع إلى صور الحرب الأهلية البغيضة.

وقال الحريري في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "ما حصل اليوم في بيروت من مشاهد إطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين، أعادنا بالذاكرة لصور الحرب الأهلية البغيضة، وهو أمر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات".

وأردف بقوله "نتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونناشد الجميع اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار إلى الفتنة التي قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه".

ودعا الحريري الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ اقصى الإجراءات والتدابير، لمنع كل أشكال إطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي.

وأتم بقوله "لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي، وإلى احترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين، اتقوا الله في لبنان وأهله يكيفهم ما يعانونه من أزمات".

هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن حالة من التوتر تسود حي الطيونة ببيروت إثر إطلاق نار ووقوع قتلى وجرحى وذلك بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأعلنت جميعة الصليب الأحمر في لبنان، أن حصيلة ضحايا اشتباكات مسلحة في حي الطيونة بلغت 6 قتلى.

صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الاتي:

ان ما حصل اليوم في #بيروت من مشاهد اطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين اعادنا بالذاكرة لصور الحرب الاهلية البغيضة، هو امر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات.

١/٤ — Saad Hariri (@saadhariri) October 14, 2021

​وذكرت جميعة الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابها بموقع "تويتر" أن حصيلة ضحايا اشتباكات الطيونة ارتفعت إلى 6 قتلى وأكثر من 30 مصابا حتى الساعة.

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