ملك المغرب يعفي وزيرة الصحة الجديدة بعد أسبوع من تعيينها.. ما السبب؟

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، قرارا بإعفاء وزيرة الصحة الجديدة، نبيلة الرميلي، من منصبها، بعد أسبوع من تعيينها.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان مساء اليوم إن الملك محمد السادس وافق على تعيين خالد آيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وأوضح البيان أن هذا التعيين جاء وفقا للمقتضيات الدستورية وبناء على طلب من رئيس الحكومة بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية.

وأشار البيان إلى أن الرميلي قدمت التماسا بإعفائها من منصبها بهدف التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء.

وقال الديوان في بيان إن الرميلي تقدمت بالالتماس بعد أن تبين لها حجم العمل المطلوب منها في هذه المهمة وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، ما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف جائحة كورونا.

وكان البرلمان المغربي قد وافق يوم الأربعاء على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش بالأغلبية المطلقة.​​​​