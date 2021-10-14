هيئة الرقابة السعودية: المعتدون على المال العام سيحاسبون حتى بعد خروجهم من الوظيفة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أنها مستمرة في رصد وضبط من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

وقالت الهيئة إن من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته سوف يخضع للمساءلة حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، بحسب موقع "عاجل".

وأشارت إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مؤكدة في الوقت ذاته على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مجموعة من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وأنها تستكمل الإجراءات النظامية بشأنها.