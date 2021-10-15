السعودية تعلن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة "جندي"

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قررت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة (جندي).

وزارة الداخلية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للنساء بالجوازات برتبة "جندي ".https://t.co/QkC1lzqucn#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 14, 2021

وأضافت الوكالة أن "استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 10 / 3/ 1443هـ (17 أكتوبر 2021) وحتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443هـ (21 أكتوبر 2021)".

وأوضحت الوكالة أن تلقي طلبات التوظيف سيتم عبر منصة "أبشر – توظيف" التابعة وزارة الداخلية.

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).

وأوضحت الدفاع السعودية بأن التسجيل سيكون متاحا بداية من 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في أكتوبر 2019، لأول مرة، فتح الأبواب أمام النساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب.

وتشمل أفرع القوات المسلحة التي يمكن للنساء التسجيل للانضمام إليها، القوات البرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية، والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وتشهد المملكة العربية السعودية إصلاحات كثيرة في مجال حقوق المرأة، خاصة مع صعود الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد، ومن بين أبرز من حصلت عليه المرأة السماح لها بقيادة السيارة، وحق العيش بمفردها.

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