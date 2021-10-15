الإمارات تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

تحتفل دولة الإمارات العربية، اليوم الجمعة، باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، الذي يحل في 15 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، يأتي الاحتفال بهذه المناسبة بهدف توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة البصرية وأهمية العصا البيضاء التي تعتبر رمزًا لاستقلالية الكفيف وقدرته على التنقل آمنًا معتمدًا على ذاته.

ويصل عدد ذوو الإعاقة البصرية في الإمارات بحسب الإحصاءات 1211، منهم 466 من الإناث و745 من الذكور من إجمالي 28326 من أصحاب الهمم المدرجين حسب قاعدة بيانات وزارة تنمية المجتمع ووفقًا لبطاقة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين.

ويتضمن الاحتفال إقامة مسيرة وعرضًا موسيقيًا إلى جانب سلسلة من المحاضرات والبرامج التوعوية المهمة التي تسلط الضوء على أهمية التعريف بهذه الفئة، وبحقوقها واحتياجاتها، وما يلزم من الجهود التي تسعى إلى دمجها في المجتمع.

يذكر أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، وتهدف الاحتفالية إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، وإبراز المعوقات الاجتماعية التي يواجهها الكفيف.