ابن زايد يشيد بدور اللجنة اليهودية الأمريكية في نشر قيم التعايش والتسامح بين الشعوب

أشاد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بدور اللجنة اليهودية الأمريكية في تعزيز التفاهم المشترك ونشر قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال لقاء ابن زايد بأعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC" في واشنطن اليوم الجمعة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات ومنها العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية وجهود البلدين لإرساء دعائم الأمن والإستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودوره في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والتطور، بالإضافة إلى دوره في فتح آفاق للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات المهمة والحيوية.

وبدوره، أشار ابن زايد إلى أهمية البناء على الاتفاق الإبراهيمي من أجل بلورة حلول شاملة ومستدامة تقود إلى تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما أشاد بدور اللجنة اليهودية الأمريكية في تعزيز التفاهم المشترك ونشر قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.

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