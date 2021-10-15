الإعلان عن تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين في الأردن

أعلنت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنية، تأجيل الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب في اجتماعها اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة "عمون"، حضر 415 صحفيا فقط من أصل 1142 يحق لهم الانتخاب ولذلك تقرر إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل بمن حضر.

وينتخب أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، الأسبوع المقبل، مجلس نقابتهم الجديد، والمكون من نقيب ونائب نقيب و9 أعضاء.

يذكر أن النقابة قد أعلنت في بيان سابق عن ترشح كل من راكان السعايدة، فلحة بريزات، وطارق المومني لمنصب نقيب الصحفيين.

كما ترشح لمركز نائب نقيب الصحفيين، جمال اشتيوي، فايز عضيبات، ماجد القرعان، "محمد عمار" صلاح، وسعد حتر.

ولمركز عضوية مجلس النقابة، ترشح كل من عبد الله اليماني، عدنان برية، عناد أبو وندي، تيسير النعيمات، خالد القضاة، وليد حسني، هشال العضايلة، سامي الحربي، عهود محسن، أمجد السنيد، ضيف الله الحديثات، حمزة مزهر، علي فريحات، زين الدين خليل، حازم الخالدي، عالم القضاة، جميل غدايرة البرماوي، عامر الصمادي، عبد الحافظ الهروط، موفق كمال، بلال العقايلة، ليندا معايعة، جهاد الشوابكة، أيمن المجالي، كامل نصيرات، هبة الصباغ، رنا حداد، عمر محارمة، إبراهيم قبيلات، وجانتي زكريا.

وتتضمن آلية انتخاب مجلس النقابة، التصويت بثلاث ورقات منفصلة، واحدة في صندوق واحد للنقيب، وأخرى لنائب النقيب، وواحدة لأعضاء المجلس.