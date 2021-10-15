السعودية تشهد انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وحسب صحيفة "عكاظ"، أظهرت البيانات عن فترة الأسبوعين الأول والثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري (1 - 14 أكتوبر) انخفاضا للإصابات الجديدة بنسبة تجاوزت 158.5% مقارنة بالفترة ذاتها من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

حيث تم تسجيل 663 إصابة جديدة بكورونا في الفترة من (1 - 14 أكتوبر الجاري)، في حين أن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر تم رصد 1714 إصابة جديدة.

أما عن أعداد المتعافين في الفترة (1 - 14 أكتوبر الجاري) فقد بلغ إجماليها 645 حالة تعاف، بانخفاض يتخطى 262.8% عن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر الماضي التي شهدت تعافي 2340 حالة.

وعن الوفيات بسبب كورونا، فقد بلغ إجماليها 39 حالة وفاة في الـ14 يوما الأولى من شهر أكتوبر الجاري، بانخفاض تجاوز 125.6% عن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر الماضي التي شهدت إعلان وفاة 88 حالة في إجمالي الفترة.

وأرجعت الصحيفة الانخفاض الكبير في إصابات كورونا بالسعودية نتيجة الالتزام بالإجراءات الصحية وزيادة نسبة التطعيم بجرعتين من اللقاحات.

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