المخابرات العراقية تتوعد كل من يسيء للجيش العراقي وقادته على الإنترنت

توعدت المخابرات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة للجيش العراقي وقادته، مشيرة إلى أن الجيش خط أحمر ولن تسمح بالتجاوز في حقه.

وحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت المديرية في بيان ، إن بعض المنتسبين قاموا بالتشهير بجيشهم وقادتهم على مواقع التواصل بافتراءات بعيدة عن السياقات والضبط العسكري وهو ما شكل اتجاها سلبيا لدى المواطن.

وأضاف البيان أن تعدد حالات التشهير الكاذبة تسهم في إحباط الروح المعنوية في صفوف الجيش وهذا يصب في صالح أعداء الوطن.

وأشار البيان إلى أن الجيش خط أحمر لن يسمح لأي كان بتجاوزه أو الإساءة إليه.

كما أكد البيان أنه سيتم القبض على كل منتسب يسيء أو أساء للجيش العراقي وقادته وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل.

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