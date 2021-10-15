تسجيل
13:37 GMT15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    علم الجزائر

    خبراء يكشفون سيناريوهات تحرك الجزائر ضد المغرب وإسرائيل

    © AFP 2021 / Ryad Kramdi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1200x675_80_0_0_cde2d7c59c06ddb662f1ef6e494f2873.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110151050443587-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/

    ترقب حذر لارتفاع وتيرة التوترات بين المغرب والجزائر، التي بدأت تدخل إلى مستويات أعلى خطورة مما كانت عليه حتى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

    المعلومات التي نشرتها الجزائر مؤخرا حول تورط المغرب في دعم مجموعة تنتمي لمنظمة "الماك"، التي تصنفها الجزائر بـ"الإرهابية"، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، طرحت العديد من الأسئلة بشأن سيناريوهات التصعيد بين البلدين.

    الجيش الجزائري
    © AP Photo / Anis Belghoul
    الجزائر تنشر "اعترافات صادمة" لمتورطين في "مخطط مسلح" بدعم مغربي وإسرائيلي... فيديو
    وتمكنت القوى الأمنية في الجزائر، الأسبوع الماضي، من إلقاء القبض على مجموعة مسلحة قيل إنها تنتمي لمنظمة "الماك" الإرهابية وبثت مشاهد وصفت بـ"الصادمة" لاعترافاتهم مع عرض مشاهد لمجموعة كبيرة من الأسلحة.

    وأوقفت القوى الأمنية في الجزائر، 17 مشتبها به، وبث التلفزيون الجزائري اعترافات لهم تحدثوا فيها عن مخططهم الذي يعود للعام 2014، حسب ما نقل الإعلام الجزائري.

    وكشفت التحقيقات الأولية أن أعضاء المجموعة "كانوا على تواصل دائم مع (جهات أجنبية) عبر الفضاء السبيرياني (الإنترنت)، تنشط تحت غطاء جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني متواجدة بالكيان الصهيوني (في إشارة إلى إسرائيل) ودولة من شمال إفريقيا"، (في إشارة إلى المغرب).

    خبراء من الجزائر قالوا إن تحركات الجزائر تصاعدية وتسير في الإطار الصحيح المتزن، وأنها سترد على المستويات كافة.

    وأثار التطبيع الإسرائيلي مع المغرب ردود فعل غاضية من الجزائر، التي اتخذت العديد من الخطوات تجاه المغرب ووجهت اتهامات عدة لها عقب هذا الإجراء المغربي.

    من ناحيته قال البرلماني الجزائري السابق زواني بن يوسف، إن المؤامرة على الجزائر قديمة من جهات خارجية متعددة، وأنها ازدادت حدتها هذه الأيام بعد التطبيع المغربي مع إسرائيل.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المعروف لدى الجزائر أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتسعى لإقامة علاقات قوية مع الدول ولا سيما دول الجوار، بحكم التاريخ المشترك والقواسم المشتركة.

    وسائل الإعلام والشرطة تحيط بقافلة من مركبات الشرطة بينما يتم نقل رجل أعمال مشتبه به إلى المحكمة في الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    الجزائر تكشف تفاصيل مؤامرة خطيرة دبرتها إسرائيل ودولة عربية: اعترافات ووثائق ومستندات
    وأوضح أن الجزائر اليوم من حقها اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر من إفشال أي مؤامرة تستهدف سيادتها ووحدتها.

    بشأن المسار المحتمل مع المغرب يوضح النائب الجزائري، أن العلاقات بين البلدين ترتبط بملف الصحراء الغربية، وأنها يمكن أن تعود بعد أن يجد ملف الصحراء الغربية حلا عادلا لدى هيئة الأمم المتحدة، ويتوقف المغرب عن كل سلوك يخل بروح الصداقة والجوار.

    البحث عن عشرية سوداء

    في الإطار قال الخبير الأمني إدريس عطية، إن بعض الأطراف تبحث عن عشرية سوداء ثانية في الجزائر.

    قلب الحقائق

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المغرب يشن الكثير من الحملات على الجزائر، ويسعى لقلب الحقائق، في حين أن الجزائر لا ترد بنفس الطريقة، بل أنها تتخذ خطوات منطقية.

    وتابع بقوله: "إن إسرائيل هي عدو للجزائر حتى من قبل الاستقلال الجزائري، وأن تحركها الإفريقي الرافض لوجود إسرائيل يزعجها".

    اللجوء للمحاكم الدولية

    ويرى أن الجزائر قد تلجأ للمحاكم الدولية لتسجيل مثل هذه العمليات الداعمة للإرهاب والفوضى من خلال رفع القضايا ضد الأطراف المتورطة في العمليات.

    الجيش الجزائري
    © Sputnik . Twitter/alqabas
    الجزائر تعلن إفشال مخطط خطير دبرته إسرائيل ودولة بشمال إفريقيا
    وأشار إلى أن لجوء الجزائر لتطبيق القانون الدولي أو المحاكم الدولية يعني أنها تحترم المواثيق والشرعية الدولية.

    وفيماي تعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين، يرى عطية، أن الأمر سيحتاج لسنوات طويلة حتى تتحسن، أو أن يكون الرهان على ظهور أطراف جديدة في المغرب تؤمن بحسن الجوار وإقامة علاقات سوية.

    وشدد على أن الجزائر سترد على التجاوزات على المستويات كافة.

    الأدلة الرقمية

    قال البيان إن الأدلة الرقمية بالجزائر واعترافات المشتبه بهم خلال التحقيق المبدئي أظهرت أن عناصر هذه المجموعة الإرهابية كانوا على اتصال دائم بجهات أجنبية عبر الفضاء الإلكتروني.

    ولفت إلى أن أعضاء الجماعة كانوا ينشطون متسترين بغطاء جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني "متواجدة في الكيان الصهيوني (إسرائيل) ودولة من شمال إفريقيا".

    ووفقا للمصدر ذاته فإن عمليات تفتيش منازل المشتبه بهم كشفت عن وثائق ومستندات تدلل على اتصالات متواصلة مع مؤسسات إسرائيلية، وأسلحة وعتاد حربي، ورايات ومنشورات تحريضية خاصة بمنظمة "الماك".

    وفي أغسطس/ آب الماضي، اتهمت الجزائر جماعتين تم تصنيفهم مؤخرا ضمن التنظيمات الإرهابية، بالتسبب في اشتعال حرائق الغابات المدمرة في البلد خلال الشهر الجاري، وقالت إن إحداهما مدعومة من المغرب وإسرائيل.

    وتشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب توترا منذ عقود، حيث تدعم الجزائر "جبهة البوليساريو" المسلحة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب وهي منطقة تعتبرها الرباط ضمن أراضيها. ولا تعترف الجزائر بإسرائيل ولا تشير إليها في البيانات الرسمية سوى بوصف "الكيان الصهيوني".

    انظر أيضا:

    الجزائر تكشف تفاصيل مؤامرة خطيرة دبرتها إسرائيل ودولة عربية: اعترافات ووثائق ومستندات
    الجزائر تعلن إفشال مخطط خطير دبرته إسرائيل ودولة بشمال إفريقيا
    الجزائر تنشر "اعترافات صادمة" لمتورطين في "مخطط مسلح" بدعم مغربي وإسرائيلي... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    وصول أمل كلوني إلى العرض الأول لفيلم ذا تندر بار (The Tender Bar) خلال مهرجان لندن السينمائي (2021 BFI) في لندن، إنجلترا 10 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك