فرنسا تحث على الهدوء في لبنان والتركيز على الإصلاحات

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كلير لوجندر، اليوم الجمعة، جميع الأطراف في لبنان إلى التحلي بالهدوء، وحثت الجميع على التركيز على تطبيق الإصلاحات للخروج من أزمة اقتصادية متصاعدة.

وقالت آن لوجندر في إفادة صحفية: "تدعو فرنسا جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. الأولوية الآن يجب أن تكون لتطبيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة لإخراج لبنان من الأزمة، خاصة في قطاع الطاقة".

وكانت اشتباكات مسلحة وقعت، أمس، خلال وقفة احتجاجية لأنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، أدت إلى الكثير من القتلى والجرحى.

وأعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الأحداث، التي شهدتها منطقة الطيونة، دليل قاطع على إطلاق اللبنانيين النار على أنفسهم؛ مؤكدا على استكمال التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أنه تواصل مع الجيش الذي طمأنه باستقرار الأمور؛ وقال في هذا الصدد: "اتّصالاتي الأخيرة مع الجيش تُفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع".

وتابع ميقاتي، قائلا: "غداً ستعود الحياة إلى طبيعتها ولا بدّ من التركيز على الوعي السياسي".

ودعا مناصرون لـ "حزب الله" وحركة "أمل"، إلى تجمع أمام قصر العدل في بيروت، رفضا لما اعتبروه "تسييس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت"، الذي وقع، في آب/أغسطس 2020.

وقبل أيام، صعد الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، نبرته تجاه قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؛ حيث اتهمه بالعمل "في خدمة أهداف سياسية"، وطالب بقاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق.

إلا أن محكمة التمييز اللبنانية رفضت، أمس، طلبا جديدا، لتنحية المحقق العدلي في القضية، طارق بيطار؛ الأمر الذي يسمح له باستئناف التحقيقات.