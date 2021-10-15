عشرات المستوطنين يهاجمون فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون

هاجم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، مواطنين فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون شمالي الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن نحو 30 مستوطنات هاجموا مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون قرب مستوطنة رحاليم ومدينة سلفيت الفلسطينية.

وأضافت أن المستوطنين رشقوا الفلسطينيين بالحجارة ورشوا عليهم رذاذ الفلفل، وخربوا سياراتهم وسرقوا جزءا من ثمار الزيتون.

وأشارت إلى أن قوات الأمن الإسرائيلي اعتقلت 4 مستوطنين للاشتباه في ضلوعهم بأعمال شغب.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن 4 فلسطينيين أصيبوا بجروح في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت.

ونقلت عن محافظ سلفيت عبد الله كميل، قوله إن هذه الواقعة هي حلقة في سلسلة الاعتداءات التي تجري يوميا بحق المزارعين في ذروة موسم الزيتون "برعاية حكومة الاحتلال".

ودعا كميل إلى "تحرك فوري وعاجل على كافة المستويات المحلية والدولية للجم هذه الاعتداءات والممارسات الهمجية المتكررة".