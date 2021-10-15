الملك سلمان يقيل وزير الصحة ويعينه وزيرا للحج والعمرة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، مجموعة من الأوامر الملكية الجديدة.

وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة من منصبه كوزير للصحة السعودية، وتعيين فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل بدلا منه، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأمر الملك سلمان بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للحج والعمرة.

#عاجل #أمر_ملكي: يعفى معالي الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه.#واس pic.twitter.com/mGiuT5qqxS — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 15, 2021

كما أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدا للقوات المشتركة.

وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وإعفائه من منصبه كمساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية.

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