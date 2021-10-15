السعودية... الربيعة يعلق على قرار إعفائه من منصب وزير الصحة

علق وزير الصحة السعودي السابق توفيق الربيعة على قرار إعفائه من منصبه وتعيينه وزيرا للحج والعمرة.

وقال الربيعة في تغربدات على حسابه في موقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: "أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالشكر والامتنان على الثقة الملكية".

وأضاف وزير الحج والعمرة الجديد: "يسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن. وأسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة".

أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالشكر والامتنان على الثقة الملكية.

ويسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن. وأسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) October 15, 2021

وتوجه الربيعة بالشكر لزملائه في القطاع الصحي، مضيفا: "سعدت بالعمل معكم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلمت منكم الكثير".

ومضى بقوله: "بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. فخورون بكم".

الزملاء والزميلات بالقطاع الصحي:



أتقدم بالشكر والامتنان لكم جهودكم المخلصة في القطاع الصحي. سعدت بالعمل معكم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلمت منكم الكثير.



بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. فخورون بكم. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) October 15, 2021

كما هنأ الربيعية فهد الجلاجل على تعيين وزيرا للصحة خلفا له، وقال: "عملت معه سنوات طويلة وكان متميزاً ومخلصاً ومتفانياً في عمله. أسأل الله له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم".

أتقدم بالتهنئة لزميلي معالي م. فهد الجلاجل @fahadcs على تعيينه وزيراً للصحة. عملت معه سنوات طويلة وكان متميزاً ومخلصاً ومتفانياً في عمله. أسأل الله له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) October 15, 2021

وضمن مجموعة من الأوامر الملكية الجديدة، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق اليوم، أمرا بإعفاء الدكتور توفيق الربيعة من منصبه كوزير للصحة السعودية، وتعيين فهد الجلاجل بدلا منه، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأمر الملك سلمان بتعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للحج والعمرة.

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