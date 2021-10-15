التحالف العربي يعلن إحباط هجوم "للحوثيين" على جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مساء الجمعة ، إحباط هجوم "للحوثيين" على جنوب السعودية.

وقال التحالف في بيان "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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