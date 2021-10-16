انتقادات واسعة لمواطن بحريني قدم هدية لأفيخاي أدرعي في تل أبيب... فيديو

وجّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين انتقادات واسعة لمواطن يقدم طبقًا من الحلوى للناطق الرسمي باسم الجيش الإسرئيلي، أفيخاي أدرعي.

وعبّر ناشطون في تغريدات على موقع "تويتر" عن سخطهم لتصرفات وفد بحريني زار إسرائيل مؤخرا، وكان آخرها مقطع فيديو نشره الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يظهر المواطن البحريني محمد آل ضريبي وهو يقدم له طبقًا من الحلوى كهدية خلال زيارة لتل أبيب.

ما أجمل لقاء الاحبة والتعايش. صديقي البحريني 🇧🇭 @aldhirabi شرفني بزيارة الى إسرائيل وهدية بحرينية بامتياز #شويطر

تابعونا على #تيك_توك https://t.co/oEfiPqgAUe pic.twitter.com/qfOcfHy7Vu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2021

وكتب حساب باسم "متظاهر بحريني": "المطبعون مع الكيان الصهيوني لا يمثلون إلا أنفسهم ومن أرسلهم ويظل شعب البحرين جداراً أصماً منيعا على التطبيع".

#البحرين_ترفض_الصهاينة #البحرين_ضد_التطبيع



المطبعون مع الكيان الصهيوني لا يمثلون إلا أنفسهم ومن أرسلهم .. ويظل شعب #البحرين جداراً أصماً منيعا على التطبيع — متظاهر بحريني Bahraini Protest (@BahrainiProtest) October 15, 2021

وقال الناشط عمر الألفي: "أنت كارت محروق"، في إشارة إلى أدرعي الذي يعمد نشر مقاطع وتغريدات تستفز العرب باستمرار.

وكتب حساب آخر تعليقا على مقطع الفيديو: "لقاء الصهيوني مع المتصهين المنبطح…".

وقالت أم أنس، ناشطة على مواقع التواصل: "الحكومات الظالمة إذا أرادت أن تطبع مع العدو اختارت سفهاء يكسرون رهبة التطبيع في الإعلام".