الجيش اللبناني يعلن انتشال الطائرة التي سقطت الأربعاء الماضي... فيديو وصور

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، انتشال الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني التي سقطت قبالة حالات، الأربعاء الماضي.

وفي بيان له، أشار الجيش إلى قيام وحدات من فوج مغاوير البحر ومن القوات البحرية بانتشال الطائرة.

وحدات من فوج مغاوير البحر ومن القوات البحرية عملت على انتشال الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني التي سقطت قبالة حالات الاربعاء الماضي.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/8y1X1xw1EL — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 16, 2021

ونشر الجيش على صفحته الخاصة في "تويتر" مقطعا مصورا لعملية الانتشال.

وحدات من فوج مغاوير البحر ومن القوات البحرية عملت على انتشال الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني التي سقطت قبالة حالات الاربعاء الماضي.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/LWnQSRPgdQ — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 16, 2021

هذا وكان الجيش قد أعلن ببيان له، يوم الأربعاء، عن سقوط طائرة تدريب قبالة شاطئ حالات - جبيل.

ولفت بيان قيادة الجيش على "تويتر" إلى أن الطائرة مدنية وتابعة لنادي الطيران اللبناني، وأنها سقطت في البحر قبالة حالات عند الساعة 10:40.

سقوط طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني في البحر قبالة حالات عند الساعة ١٠:٤٠ وعلى الفور باشرت وحدات القوات البحرية والجوية بمشاركة فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملياتها بحثاً عن مفقودين كانوا على متن الطائرة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 13, 2021

ولفت إلى أنه على الفور باشرت وحدات القوات البحرية والجوية بمشاركة فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملياتها بحثا عن مفقودين كانوا على متن الطائرة أثناء سقوطها.