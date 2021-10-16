اجتماع لمجلس القضاء الأعلى اللبناني يوم الثلاثاء بشأن انفجار مرفأ بيروت

يعقد مجلس القضاء الأعلى اللبناني، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا بشأن انفجار مرفأ بيروت، وتمّ دعوة القاضي طارق البيطار لحضور الاجتماع والاستماع إليه.

وقالت قناة "ال بي سي" اللبنانية في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "اجتماع لمجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء وتمّ دعوة البيطار لحضور الاجتماع والاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ".

اجتماع لمجلس القضاء الاعلى يوم الثلاثاء وتمّ دعوة البيطار لحضور الاجتماع والاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 16, 2021

هذا ودعا الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل إلى حماية مجريات التحقيق في مرفأ بيروت، والذي يقوم به القاضي طارق البيطار.

وحسب تصريحات نقلها موقع إم تي في رفض الجميل ما وصفها بـ "طريقة قوى الأمر الواقع الاعتراضية"، مؤكدا أنها تستهدف السلطة القضائية كلها وليس المحقق العدلي في جريمة المرفأ بشخصه.

تصريحات الجميل جاءت عقب لقائه السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، والتي ناقش معها مستجدات الاعتراض على قاضي التحقيقات اللبناني في قضية انفجار المرفأ إضافة إلى قضايا أخرى.

وأكد الرئيس اللبناني السابق أن تلك التدخلات هي "انقلاب على الدستور والقانون ومحاولة تفجير الحكومة من الداخل".

وعن تبعات تلك التدخلات وفقا لما أكده الجميل قال إنها "تعطل المساعي الرامية إلى انتشال لبنان من المنحدر الذي استقر فيه"، مشيرا إلى مفاوضات البلد مع صندوق النقد الدولي، والتي هي مرهونة بإصلاح منظومة الفساد الدخلية، حسب تعبيره.

هذا وشهد لبنان في الأيام الماضية حراكا كبيرا، حيث تعرض عدد من مناصري "حركة أمل" و"حزب الله" لرشقات نارية خلال توجههم للمشاركة في اعتصام أمام قصر العدل في بيروت احتجاجا على أداء قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.