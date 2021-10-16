المغرب يتسلم 270 ألف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي

تسلمت المملكة المغربية، اليوم السبت، شحنة من لقاح "فايزر" الأمريكي، لاستخدامها في التطعيم ضد وباء كورونا.

وحسب جريدة هسبريس المغربية، فقد وصلت شحنة بها 270 ألف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لكورونا، إلى مطار محمد الخامس الدولي في العاصمة الرباط.

ونقلت الجريدة عن مصدر أن هذه الشحنة وصلت من العاصمة الفرنسية باريس، على متن طائرة تابعة لشركة "دي إتش إل".

يشار إلى أن آخر الشحنات من لقاح "فايزر"، كانت قد وصلت إلى المملكة في الـ21 من أغسطس/ آب الماضي، وهي عبارة عن 950 ألف جرعة من هذا اللقاح.

وفي سياق متصل كانت وزارة الصحة المغربية قد أصدرت بيانا في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكدت فيه أنها ستبدأ في منح جرعة ثالثة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح.

وفيما أوضحت الوزارة أن القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية، والتوصيات العلمية الدولية، لفتت إلى أنه سيتم إبلاغ المواطنين بإجراءات وكيفيات الاستفادة من هذه الجرعة الثالثة، وكذلك الفئات المستهدفة.

ومع ذلك صرح عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في المغرب، أن ما بين 5 و6 ملايين من فئة الشباب بين 17 و26 سنة، ومليون شخص فوق الأربعين لم يتلقوا اللقاح إطلاقا، مطالبا بضرورة "استهدافهم لأنهم أشخاص لا يمثلون فقط خطرا على أنفسهم، بل أيضا على المنظومة الصحية".

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