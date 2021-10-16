المزروعي: مستمرون في الاستثمار في قطاع الطاقة بمختلف أنواعها

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في أعمال منتدى أسبوع الطاقة الروسي:" إن دولة الامارات مستمرة في استثماراتها في قطاع الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك لسد الطلب المتنامي وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية … pic.twitter.com/KmkK4PpJBm