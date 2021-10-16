المزروعي: مستمرون في الاستثمار في قطاع الطاقة بمختلف أنواعها

وأكد الوزير الإماراتي أن هذا يأتي في إطار سد الطلب المتنامي وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية، حسبما نقل عنه حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في أعمال منتدى أسبوع الطاقة الروسي:" إن دولة الامارات مستمرة في استثماراتها في قطاع الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك لسد الطلب المتنامي وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية … pic.twitter.com/KmkK4PpJBm— وزارة الطاقة والبنية التحتية (@MOEIUAE) October 16, 2021
وأوضحت الوزارة أن تصريحات المزروعي جاءت خلال مشاركته في أعمال منتدى أسبوع الطاقة.
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