مدبولي يتفق مع نظيرته التونسية على سرعة عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع رئيسة الحكومة التونسية الجديدة، نجلاء بودن، على ضرورة التعجيل بعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لافتا إلى ضرورة تنفيذ الجهات المعنية البدء في الإجراءات التحضيرية والاجتماعات التمهيدية بين الجانبين.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، أن مدبولي رحب مع رئيسة الوزراء التونسية، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت بالأمر، بعد أن طالبت بودن بالتعجيل بعقد اللجنة، قائلا إن "مصر ترحب بعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب وقت".

وتابع مدبولي: "على الجهات المعنية أن تتولى البدء في الإجراءات التحضيرية والاجتماعات التمهيدية بين الفنيين من الجانبين، لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في أقرب فرصة".

كما هنأ رئيس الوزراء المصري نظيرته التونسية على توليها المنصب الجديد.