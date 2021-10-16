السعودية... "الأرصاد" يتوقع شتاء قاسيا ودرجات حرارة دون الصفر... فيديو

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أن تشهد المملكة شتاءً قاسيًا تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، متأثرًا بظواهر جوية "متطرفة" تجتاح العالم.

جاء ذلك في تصريحات لحسين القحطاني المتحدث باسم المركز، في مداخلة هاتفية مع "نشرة النهار"على قناة "الإخبارية".

وقال القحطاني: "كل المؤشرات الأولية تشير إلى أننا سندخل شتاء باردا تنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر".

وأكد أن العالم يمر بظواهر جوية متطرفة تأثرت بها المملكة بما في ذلك من خلال ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال موسم الصيف المنصرم.

فيديو | متحدث الأرصاد لـ #نشرة_النهار:



توقعات بشتاء بارد جدا على #المملكة ودرجات الحرارة ستنخفض دون الصفر#الإخبارية pic.twitter.com/bCCvcHlshx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 16, 2021

وأوضح المتحدث باسم الأرصاد أنهم سجلوا 53 درجة مئوية في الظل في بعض مناطق المملكة، إضافة إلى أمطار غير مسبوقة شهدتها مناطق جنوب العاصمة الرياض.

واختتم القطحاني تصريحاته بالقول: "من المتوقع أن نشهد انخفاضا ملموسا في الحرارة في فصل الشتاء".

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