الصحة السعودية تكشف حقيقة تسبب "علب البلاستيك" في الإصابة بالسرطان

ونشرت وزارة الصحة السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة، نفت من خلالها ما يتم تداوله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تسبب علب البلاستيك لمرض السرطان، بدعوى احتوائها على مادة الديوكسين.

وذكرت الوزارة السعودية، عبر حسابها "عش بصحة" في "تويتر"، أن العبوات البلاستيكية لا تحتوي على مادة الديوكسين، كما أن أشعة الشمس ليست كافية لتكونها، موضحة أن العبوات البلاستيكية مصنوعة من مادة تم فحصها بدقة، بهدف التأكد من سلامة استخدامها.

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