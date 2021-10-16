مصر توقع اتفاقا للربط الكهربائي مع قبرص

أبرمت الحكومتان المصرية والقبرصية، اليوم السبت، اتفاقا للربط الكهربائي بين البلدين.

ووقّع محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص؛ بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بحسب موقع "مصراوي".

وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليدس أثناء مراسم التوقيع: "بالنسبة لقبرص، ينطوي الربط الكهربائي مع مصر، أحد أهم حلفائنا الاستراتيجيين في المنطقة، على إمكانية أن يصبح حجر زاوية لجهودنا في التحول نحو اقتصاد أخضر".

واعتبرت الوزيرة أن تقوية الشبكات الكهربائية والسماح بمزيد من التكامل في مجال الطاقة المتجددة في البلدين، وتحسين أمن إمدادات الطاقة مجرد جزء يسير من الفوائد الملموسة.

ووقعت مصر واليونان، الأسبوع الماضي، اتفاقا مشابها يهيئ المجال لمد كابل تحت المياه لنقل الكهرباء المتولدة من مصادر طاقة نظيفة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهي البنية التحتية الأولى من نوعها في منطقة البحر المتوسط.

يذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البحر المتوسط سوف يعمل على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التي سوف يتم توليدها من الطاقات النظيفة الموجودة في القارة الأفريقية.