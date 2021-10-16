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    الشرطة السعودية، يوليو 2020

    السعودية تعلن ترحيل نحو 9 آلاف مقيم

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    أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ترحيل 8941 مقيما من على أراضيها لأسباب مختلفة.

    وقالت الوزارة في بيان لها إنها نظمت حملات ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود شملت مناطق المملكة كافة، واستمرت من الفترة 7 حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفين.

    ولفت الداخلية السعودية إلى أن "إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في مناطق المملكة كافة بلغ 16550 مخالفًا، منهم 7318 مخالفًا لنظام الإقامة، و7190 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2042 مخالفًا لنظام العمل".

    ​وأوضحت أنه "بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 325 شخصًا، 50% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى"، مشيرا كذلك إلى ضبط 55 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

    الشرطة السعودية، يوليو 2020
    © AFP 2021
    السعودية تعلن ترحيل أكثر من 9 آلاف أجنبي من مخالفي نظام الإقامة والعمل

    وأكدت الوزارة أنه "تم ضبط 107 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم".

    وقالت الوزارة في بيانها إنه "بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 86626 وافداً مخالفًا، منهم 77657 رجلاً، و8969 امرأة".

    وأضافت أنه "تم إحالة 70771 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2889 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8941 مخالفًا".

    وذكرت الوزارة بأن القانون السعودي يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

    وأشارت إلى أن العقوبة لهذه الجرائم تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمة للإيواء، إضافة إلى التشهير به، مشدده على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

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    أخبار السعودية اليوم, السعودية
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