وزيرة الصحة المصرية: لدينا أكثر من 60 مليون جرعة لقاحات

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم السبت، أن لدى الوزارة ما يزيد عن 60 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة في تصريحات نقلتها قناة "تن" المصرية: "لدينا 60.5 مليون جرعة من اللقاحات".

وأضافت هالة زايد "بنهاية الشهر الجاري سيصل عدد اللقاحات المتوافرة إلى 70 مليون جرعة".

وأكدت أن مصر بدأت في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأنه "ابتداء من الأسبوع المقبل سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع من الشريك الصيني كما تم الاتفاق على بدء التصدير".

🔴#عاجل | وزيرة الصحة والسكان هالة زايد: لدينا 60.5 مليون جرعة من اللقاحات وبنهاية الشهر الجاري سيصل عدد اللقاحات المتوافرة إلى 70 مليون جرعة#TeNTV pic.twitter.com/8OXd6s3nPU — TeN TV (@TeNTVEG) October 16, 2021

وفي تصريحات سابقة لها، قالت وزيرة الصحة المصرية إنه سيتم الانتهاء من إنتاج 10 ملايين جرعة من ساينوفاك – فاكسيرا.

والأسبوع الماضي، قال مسؤول في وزارة الصحة المصرية إنه مع نهاية عام 2021، ستصل نسبة المطعمين بلقاحات كورونا إلى 70% من المجتمع المصري.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، التابع لوزارة الصحة المصري، بأنه وفقا لتوجيهات رئاسية سيتم مع نهاية عام 2021 تطعيم 70% من المجتمع المصري، وهذا "رقم عالمي وقياسي للغاية"، حسب تأكيده.

ولفت المسؤول الصحي إلى أنه خلال شهرين سيتم تطعيم سن الــ17 عامًا ثم يليه أصحاب الـ16 عاما مع النزول بالسن تدريجيًا مع توافر التطعيمات.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، عن تسجيل 869 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة.

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