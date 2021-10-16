الأردن يحسم حقيقة الإصابة بكورونا بين المصابين بجرثومة شيغيلا

ونقلت قناة المملكة الأردنية عن وزير الصحة، أنه لا توجد إصابات بفيروس كورونا بين المشتبه بإصابتهم بجرثومة شيغيلا المعدية، مؤكدا أن معظم الأشخاص الذين أصيبوا اليوم بالجرثومة، هم مخالطين للذين أصيبوا بها الفترة الماضية.

وكانت الوزارة الأردنية قد كشفت أن الجرثومة التي ظهرت في مدينة جرش في المملكة، تسببت بالعديد من حالات التسمم، موضحة أنها تنتقل من خلال الماء أو الغذاء أو اللمس، مشددة على أن عدد الإصابات تحت السيطرة.

وزير الصحة للمملكة: لا إصابات بكورونا بين المشتبه بإصابتهم بجرثومة شيغيلا#عاجل #كورونا_الأردن #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 16, 2021

وأوضحت الصحة الأردنية أن هناك فرقة متخصصة قد تم إرسالها إلى منطقة انتشار الإصابة بجرثومة شيغيلا، من أجل سحب عينات من مراكز بيع مواد غذائية.

وتعد جرثومة "شيغيلا" عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية، تُعرف باسم شيغيلا، ومن العلامات المهمة الدالة على الإصابة بها، الإسهال وهو ما يكون عادة، دمويا، مصاحب بآلام أو تقلصات المعدة المؤلمة، وكذلك الحُمى والقيء.

وزير الصحة للمملكة: معظم الأشخاص الذين أصيبوا اليوم بجرثومة شيغيلا هم مخالطين للذين أصيبوا بها الفترة الماضية#عاجل #الأردن #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 16, 2021

وتزداد احتمالية إصابة الأطفال دون الخامسة بعدوى شيغيلا، ومن الممكن حدوثها في أي عمر، وعادة ما تشفى تلك الحالات المرضية الخفيفة من تلقاء نفسها في خلال أسبوع.

وتحدث العدوى بجرثومة شيغيلا عندما تبتلع بكتيريا "شيغيلا" بالخطأ، عن طريق لمس الفم، أي المخالطة المباشرة بين الأشخاص، وفي حالة عدم غسل اليدين جيدا، بعد تغيير حفاضات طفل مصاب بالعدوى، أو تناول أطعمة ملوثة، أو شُرب المياه الملوثة.

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