كيف تستعد السعودية لاستقبال المعتمرين بكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام؟

جاء هذا في بيان نشرته الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني.
وقال المحيميد إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وجّه بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالاتها كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة.
تخفيف الاحترازات الصحية في المملكة، وذلك ابتداء من الأحد 11/ 3/ 1443 هـ الموافق 17/ 10/ 2021م. pic.twitter.com/xx4QOVRjN7
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 15, 2021
وأشار إلى ضرورة التزام جميع القاصدين بما جاء في بيان لوزارة الداخلية من تعليمات تطالب بالالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية (اعتمرنا، توكلنا).
وشدد على عموم العاملين في المسجد الحرام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة فايروس كورونا المستجد وإنفاذها، لضمان سلامة الجميع.
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