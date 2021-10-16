سلوفاكيا تكشف عن سيارة رياضية تعمل بالهيدروجين في "إكسبو2020"... فيديو

كشفت سلوفاكيا عن إطلاق نموذج أولي لسيارة رياضية تعمل بالهيدروجين، في "إكسبو 2020" في مدينة دبي الإماراتية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه أطلق على النموذج الأولى للسيارة الرياضية المستقبلية اسم" MH2"، التي تعد الأولى من نوعها في سلوفاكيا، وثمرة التعاون مع مجموعة ماتادور، الشركة الرائدة في قطاع السيارات، وجامعة كوشيتسه التقنية.

وقال مصمم السيارة برانيسلاف موكش، الذي شارك في تصميم جميع طرازات سيارات فراري منذ عام 2007: "السيارة مستوحاة من المياه، فهي على شكل قطرة، وهو الشكل الأكثر ديناميكية من الناحية الفيزيائية. وكونها سيارة رياضية، تعد الديناميكية أمراً أساسياً. إذا ما نظرت إلى السيارة من الأعلى فبإمكانك أن ترى مقصورة على شكل القطرة. أما الأجزاء الأخرى المتصلة بها من عجلات وأجنحة، فهي مستوحاة من الرياضيين. لطالما كان جسم الرياضيين منذ الأزل مثالاً عن الجمال البشري، لذا استوحيناها من عضلات الرياضيين، كونها مصدر قوتهم، كما أن الشكل الانسيابي للسيارة ولونها المأخوذ من الماء يجعلها أكثر عصرية".

ويُظهر مفهوم سيارة الهيدروجين قدرة سلوفاكيا على إيجاد صيغة تعاون بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، لتتكلل جهودهما في صنع شيء مبتكر، ما يتماشى مع المهمة الأساسية لإكسبو 2020 دبي، وهي "تواصل العقول وصنع المستقبل".

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وأضافت الوكالة أن مراسيم الكشف عن السيارة جرت بحضور رئيس الوزراء السلوفاكي ووزير الاقتصاد ووزير النقل والسياحة وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي بالإضافة إلى المفوض العام للجناح.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر: "أود أن أشكر حكومة الإمارات ومعالي ريم الهاشمي على الجهود الكبيرة، التي بُذلت في تحويل الأفكار إلى واقع. لقد عاش العالم فترة استثنائية في ظل جائحة "كوفيد - 19"، ليأتي إكسبو 2020 دبي ويجمع العالم من جديد، ويكون فرصة مثالية للدول لتقدم آحدث ما توصلت إليه من اختراعات لنواصل مسيرتنا نحو المستقبل".

وأضاف: "يعكس جناح سلوفاكيا تنوع وجمال بلدنا، ويعد تواجدنا هنا فرصة فريدة ليرى العالم المكانة التي وصلت إليها سلوفاكيا، وقدرتها على الابتكار وتصور مستقبل التنقل، والمساهمة في الهدف العالمي المتمثل بالاستدامة".

ويقع جناح جمهورية سلوفاكيا في قلب منطقة التنقل، ويعكس مفهوم حركة التنقل بركائزه الثلاث: الهيدروجين والطيران والفضاء. ويأتي إطلاق السيارة المستقبلية التي تعمل بالهيدروجين ليؤكد قدرة سلوفاكيا على الابتكار وتصور مستقبل التنقل، والمساهمة في الهدف العالمي المتمثل في الاستدامة.

ويعرض الجناح السلوفاكي، أيضاً، روبوت الفضاء "آندروفر" الذي استخدم في محاكاة مهمة فضائية تم تنفيذها تحت رعاية وكالة الفضاء الأوروبية، وهناك جهاز محاكاة الطيران "VRM" الذي طورته شركة محلية متخصصة في تكنولوجيا المحاكاة الأرضية والطيران، والمستخدم في أعمال الطيران والتدريب العسكري.