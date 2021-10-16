رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بخليفة المشير حفتر

في إطار المحاولات الليبية توحيد المؤسسة العسكرية، التقى اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي الليبي القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، في مدينة طبرق، الفريق عبد الرازق الناظوري، القائد العام المكلف والمؤقت.

وكان المشير خليفة حفتر كلف الفريق عبد الرازق الناظوري بقيادة الجيش الليبي خلفًا له ولمدة ثلاثة أشهر، حتى موعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها حفتر، ويسمح له قانونها الترشح فيها ثم تولي منصبه العسكري مجددًا في حال عدم انتخابه.

وتناول اللقاء بين المنفي والناظوري الخطوات التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف، بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وأكد البيان أن الاجتماع بحث مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء الوطن.

ووصل المنفي، مساء الخميس، إلى مدينة طبرق دار السلام، في زيارة تستمر عدة أيام للمنطقة الشرقية،

ووفقا لبيان نشره المجلس الرئاسي الليبي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فالمنفي سيلتقي خلال تلك الجولة العديد من المكونات السياسية، والمحلية، والاجتماعية بمختلف المدن.

وأشار إلى أن عددا من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، وعددا من ضباط الجيش، ولفيفا من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة طبرق، كانوا في استقبال المنفي لدى وصوله.

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