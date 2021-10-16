خفر السواحل اليمني ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن

نفى مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم مسلح في خليج عدن، معتبرًا أنها واقعة مختلقة تهدف لتبرير الوجود الإيراني في المنطقة.

جاء هذا في تصريحات للواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، لوكالة أنباء "شينخوا".

وقال القملي إنه لا صحة للأخبار التي مصدرها طهران، عن تعرض سفينة إيرانية لهجوم مسلح في خليج عدن.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم من قبل 5 زوارق مجهزة بالأسلحة في خليج عدن، وأن المدمرة العسكرية "البرز" أفشلت الهجوم.

واعتبر القملي أن الحديث في الوقت الحالي عن الحادث محاولة إيرانية لتشريع وجود بوارجها العسكرية في خليج عدن والبحر الأحمر.

وأكد المسؤول اليمني أن الحادثة لا أساس لها من الصحة، وأن طهران تحاول أن تجعل منها ذريعة لنشر قوات تابعة لها في المنطقة بدعوى مواجهة القرصنة وحماية ناقلات النفط المدنية، على حد تعبيره.

وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية طهران بالتدخل في الشأن اليمني ودعم جماعة "أنصار الله"، وكانت قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015، قطع علاقاتها مع إيران.