الصدر يضع 7 شروط لأمريكا للتعامل مع حكومة يقودها تياره

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، 7 محددات وشروط قال إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع العراق بموجبها مع تولي تياره رئاسة الوزراء في البلاد.

وقال الصدر الذي حصل تياره على أكبر نسبة أصوات في الانتخابات العراقية التي جرت الأحد الماضي: "لعل من أهم ما ينتظره العالم من تسلم التيار الصدري رئاسة الوزراء هو موقفنا من أمريكا أو الاحتلال".

وحدد الصدر 7 نقاط قال إنها تخرج العراق من نطاق التبعية لأي أحد، في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر.

وأوضح مقتدى الصدر أن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع الحكومة العراقية بالمثل دبلوماسيا، أي دولة مع دولة كاملة السيادة.

ودعا واشنطن إلى إجراء "حوار جاد وفعال" بشأن بقاء قواتها ومعسكراتها وتدخلها في العراق.

وأوضح الصدر للولايات المتحدة أن ثورات العراقيين ومظاهراتهم "شأن داخلي"، ولا يعنيها من قريب أو بعيد ويجب أن تكون خالية من التأثير الخارجي كونها "ثورات وطنية".

وقال إن على واشنطن "إبعاد العراق أرضا وجوا وبحرا وشعبا عن صراعاتها الإقليمية أيا كانت"، مضيفا: "لن نسمح بغير ذلك مع الجميع".

وأضاف: "نحن عراقيون لا شرقيون ولا غربيون نريد العيش بسلام وكل من يعارض ذلك فلنا رد مناسب".

وأكد أن العراق سيتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للشروط والمحددات السابقة "وإلا فلا يمكن أن نرضخ للضغوط والتبعية".

وحذر من أنه في حال عدم تحقق ذلك، فسيتم اعتبار أمريكا "دولة معادية للعراق ولا تريد له الاستقلال والسيادة والاستقرار".

وتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت، الأحد الماضي، وأعلنت نتائجها لاحقا.

وحصل التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.