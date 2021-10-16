العراق يعلن الانتهاء من تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، مساء اليوم السبت، الانتهاء من تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة

وقال رئيس مجلس المفوضين خلال مؤتمر صحفي أعقب انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي للأصوات، بحسب موقع "بغداد اليوم".

وأوضح عدنان أن هذه النتائج تعد أولية وأنه من الممكن الطعن عليها، لافتا إلى أن النتائج الأولية متاحة الآن للجميع على موقع المفوضية.

وأكد رئيس مجلس المفوضين على وقوع المفوضية على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، عبد الحسين هنداوي، اكتمال العد والفرز اليدوي لجميع اللجان الانتخابية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت الأربعاء الماضي، إعادة فرز الأصوات يدويا في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني، بعد طعن العديد من المرشحين المستقلين على النتائج النهائية.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت حصول التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.

ولاقت النتائج التي أعلنتها المفوضية، الأسبوع الماضي، اعتراضات من عدة قوى سياسية أعلنت رفضها لتلك النتائج بينها ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وتحالف الفتح والذي يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي في العراق.

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