قطر تعلق على تفجير مقر للشرطة في الصومال

أعلنت قطر إدانتها للتفجير الذي استهدف مقرا للشرطة في الصومال وتسبب في سقوط قتلى وجرحى.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت، في تدوينة على "تويتر.

وقالت الوكالة إن دولة قطر أعربت عن إدانتها الشديدة للتفجير الذي استهدف مركز الشرطة في مدينة بلدوين الصومالية، مشيرة إلى أن التفجير أدى إلى سقوط قتلى وجرحى

ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الخارجية القطرية تجدد رفضها للعنف والإرهاب أيا كانت الدوافع والأسباب وراء ذلك، مؤكدة أن هذا هو موقف قطر الثابت من رفض الإرهاب.

وقالت الخارجية القطرية إنها تتقدم بالتعازي لأسر ضحايا الشعب الصومالي وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وذكر بيان للتلفزيون الرسمي في الصومال، في وقت سابق اليوم السبت، أن التفجير أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة في مطعم قرب مركز شرطة في مدينة بلدوين، عاصمة إقليم هيران، وسط الصومال، بينما سقط جرحى آخرون.

دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مركز شرطة مدينة بلدوين في الصومال وأدى إلى سقوط قتيلين وجرحى، وتجدد موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. #قنا https://t.co/KHSSiOc1v5 pic.twitter.com/iH33MEbfxx — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 16, 2021

ويشهد الصومال صراعا دمويا منذ سنوات بين حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] وقوات الحكومة المركزية، وتهدف الحركة للسيطرة على الدولة الصومالية.

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