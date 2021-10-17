أول صلاة في المسجد الحرام بالسعودية بعد رفع الإجراءات الاحترازية... صور وفيديو

وشارك الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لصلاة فجر اليوم، بعد الرفع الكلي للطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام.
وقام إمام المسجد الحرام في الفيديو بترديد ولأول مرة قبل الصلاة "استووا.. اعتدلوا.. تراصوا"، منذ تفشي "كوفيد-19".
استوا.. اعتدلوا..— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021
أقيموا صفوفكم وتراصوا.. سدوا الخلل#الحرم_المكي #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/JFNNMUhViM
October 17, 2021
وكان العاملون في المسجد الحرام في السعودية، بدأوا من أمس السبت في إزالة إشارات التباعد في الحرم المكي، والتي تم وضعها مع بداية جائحة فيروس كورونا.
وأصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، توجيها بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالاتها كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة.
ولفت إلى حتمية التزام كافة القاصدين بما جاء في بيان الوزارة الداخلية السعودية من تعليمات تطالب بالالتزام بارتداء الكمامة الطبية في كل الأوقات داخل المسجد الحرام، وكذلك حجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية "اعتمرنا" و"توكلنا".
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